Hernández e Iglesias ya tienen fecha y rivales para sus próximas peleas

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El peso mediano Yoenli Hernández y el campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Osleys Iglesias, serán los próximos cubanos en subir al ring para continuar su ascenso dentro del exigente pugilismo profesional.

El camagüeyano Hernández, invicto en diez peleas, nueve de ellas por la vía rápida, tiene pactado un combate a diez asaltos el próximo 22 de agosto ante el argentino Francisco Verón, que ostenta récord de 17 triunfos (10 KOs), una derrota y un empate.

El duelo será el combate co-estelar de la cartelera de Primer Boxing Champions que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y que tiene como plato fuerte el enfrentamiento entre el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando Romero, y el monarca en dos divisiones Teófimo López.

Hernández, de 29 años, tiene una pegada demoledora y ha arrasado con sus rivales con relativa facilidad desde que se convirtió en profesional en 2022.

El cubano, número uno en el ranking de la AMB y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y segundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), viene de noquear en el cuarto round a Terrell Gausha en su último combate en marzo.

Una victoria ante Verón lo pondría a las puertas de una pelea por el cinturón de la división en alguna de las organizaciones que rigen el boxeo rentado.

El campeón Iglesias a defender su corona

Por su parte, el monarca supermediano de la FIB, Osley Iglesias, defenderá en octubre ante el danés Oliver Zaren, la corona que ganó en abril pasado, al derrotar por abandono al ruso Pavel Silyagin en Montreal, Canadá, por el título vacante de las 168 libras.

Iglesias, invicto en 15 peleas, 14 de ellas definidas antes del límite, no ha tenido una ruta fácil hacia la gloria, pues figuras de renombre, como los mexicanos Saúl “El Canelo” Alvarez y Jaime Munguía, han rehuido enfrentar al cubano, apodado "El Tornado".

Zaren es un peleador de 26 años, que ha desarrollado casi toda su carrera en Dinamarca y exhibe récord de 19 victorias, ocho victorias por la vía rápida, y un empate.

El combate, a disputarse el 8 de octubre en Canadá, debería ser un trámite para el matancero, quien buscará luego una pelea unificadora ante el británico Hamzah Sheeraz, campeón de la OMB.

Llegará el momento en que los otros grandes de la división, como Canelo, Munguía o el francés Christian Mbilli, monarca del CMB, ya no puedan esconderse ante el empuje del cubano.