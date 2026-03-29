Cubanos Téllez y Hernández brillan en cartel boxístico en Las Vegas

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Los cubanos Yoenis Téllez y Yoenli Hernández brillaron con sendas victorias en el cartel boxístico disputado este sábado en el MGM Grand Garden de Las Vegas, que tuvo como telón de fondo el duelo entre Sebastián Fundora y Keith Thurman por el título superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el combate co-estelar de la cartelera, “El Bandolero” Téllez se repuso de un cabezazo que le fracturó la nariz, enfrente al cubanoamericano Brian “La Bala” Mendoza en el mismo peso de las 154 libras, para llevarse la victoria por decisión unánime de los jueces.

Los oficiales votaron 97-93, 98-92 y 97-93 a favor de Téllez, quien demostró un coraje sin límites al continuar la pelea luego de un brutal cabezazo que le quebró la nariz en el tercer asalto y salió incluso con más concentración y agresividad ante un Mendoza que, después de dos años sin pelear, aguanto todo lo que lanzó El Bandolero.

Ahora, el cubano mejoró su récord a 12 victorias, ocho por nocaut, y una derrota, para volver a poner su nombre en los primeros planos de la división.

Téllez había ganado el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en marzo del año pasado, al derrotar por decisión a Julian Williams, pero luego perdió la corona provisional al archivar su única derrota por cerrada decisión ante el alemán Abass Baraou, actual monarca superwelter de la AMB.

Por su parte, Yoenli Hernández habló alto y claro, al anunciar que está listo para pelear por un título mundial en el peso mediano, tras noquear en el cuarto asalto al veterano estadounidense Terrell Gausha.

Hernández mejoró su foja a 10-0, con nueve triunfos antes del límite.

A Gausha lo castigó sin misericordia y aunque algunos analistas y fanáticos cuestionaron que el referee detuviera el combate tan temprano, lo cierto es que sólo había un hombre sobre el cuadrilátero, que castigaba a un rival indefenso, que a duras penas conseguía mantenerse en pie.

El camagüeyano de 28 años aparece primero en el ranking del peso mediano de la AMB, segundo del CMB y tercero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), así que el próximo paso lógico de su carrera es un combate por un título universal.

Su próximo rival podría ser Janibek Alimkhanuly, monarca de la OMB, el también cubano Erislandy Lara, titular de la AMB, o Jesús Ramos, campeón interino del CMB, mientras que la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no tiene dueño ahora mismo, aunque Hernández no está en el ranking de ese organismo.

En el combate estelar de la noche, Fundora dominó prácticamente sin oposición a un Thurman que no tenía nada que hacer sobre el cuadrilátero desde el campanazo inicial.

Fundora (24-1-1, 16 KOs) noqueó a Thurman (31-2-0, 23 KOs) en el sexto tramo de la pelea que cerró la jornada.

De esta manera, el californiano Fundora, de 28 años, retuvo su cinturón de campeón superwelter del CMB, apoyado en su superior alcance, que no le permitió libertades a su rival.



