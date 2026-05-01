Opositores cubanos protestan frente a sede diplomática en Madrid este 1 de mayo

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de opositores cubanos llevó a cabo una acción sorpresa este jueves 1 de mayo frente a la Embajada y el Consulado de Cuba en Madrid, como parte de una protesta para visibilizar la situación de los derechos humanos en la isla.

Las primeras palabras fueron pronunciadas por los activistas Lázaro Mireles y Avana de la Torre, quienes visibilizaron los rostros y casos de decenas de personas encarceladas en la isla.

"Hoy hemos estado en el consulado castro comunista de Madrid protestando contra la mentira del 1ro de Mayo y dando visibilidad a lo que de verdad importa, los presos políticos", escribió en facebook Mireles.

De la Torre recordó cómo el Día de los Trabajadores es una "fecha que la dictadura cubana lleva décadas utilizando como vitrina propagandística".

"Nos organizamos un grupo de cubanos libres para manifestarnos frente al Consulado de Cuba en Madrid, en la calle Paseo de La Habana, y denunciar la farsa de un régimen que habla de patria, de trabajadores y de derechos mientras lleva 67 años pisoteando la libertad y la dignidad del pueblo cubano", apuntó.

Los manifestantes realizaron un performance "con máscaras de los dictadores, consignas absurdas y balidos de carneros, como símbolo de la obediencia ciega que la tiranía exige; después nos quitamos esas caretas y mostramos los rostros de quienes sí representan la realidad de Cuba: los presos políticos cubanos, con sus nombres, sus cárceles, sus condenas y sus historias", dijo.

En la iniciativa participaron activistas del Movimiento Somos+ y miembros del exilio cubano en España.

Durante la manifestación, los participantes denunciaron la existencia de presos políticos en Cuba, incluidos menores de edad, así como las condiciones en las cárceles del país. Los manifestantes también expresaron preocupación por la situación de salud de personas que han estado privadas de libertad.

La protesta tuvo lugar en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores y formó parte de una serie de acciones impulsadas por grupos del exilio para llamar la atención sobre la realidad política y social en la isla.