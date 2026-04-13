Opositor Péter Magyar gana las elecciones legislativas en Hungría

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El opositor Tisza (Partido Respeto y Libertad), liderado por Péter Magyar, ganó las elecciones legislativas celebradas el domingo en Hungría y se aseguró una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, de acuerdo con los resultados oficiales correspondientes al 92,74 % del escrutinio de votos divulgados por la Oficina Nacional Electoral.



Según esos datos, la formación de Magyar obtendría 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral, una cifra suficiente para impulsar reformas legales y constitucionales sin necesidad de alianzas. En segundo lugar quedó Fidesz (Unión Cívica Húngara), el partido del primer ministro Viktor Orbán, que junto a su socio democristiano KDNP alcanzaría 54 escaños.



El Movimiento Nuestra Patria lograría 7 escaños, mientras que ninguna otra fuerza política consiguió representación parlamentaria.



En términos de voto por listas, Tisza recibió el 53,74 % del apoyo, seguido por Fidesz-KDNP, con 37,65 %, y Nuestra Patria, con 5,92 %, según la autoridad electoral húngara.

La aplastante victoria de la oposición deja aOrbán fuera del poder tras 16 años de mandato ininterrumpido.



Tras conocerse los resultados, Péter Magyar publicó un breve mensaje en redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido. "Es un inmenso honor que nos hayan dado el poder para formar un gobierno con el mayor número de votos jamás recibido y para trabajar durante los próximos cuatro años por una Hungría libre, europea, funcional y humana", dijo el primer ministro electo.

Su partido informó además que Orbán lo llamó por teléfono para felicitarlo por la victoria. Posteriormente, Magyar se dirigió a sus seguidores en Budapest, donde destacó la alta participación y calificó el resultado como “histórico”.



Decenas de miles de personas en el país europeo de menos de 10 millones de habitantes desbordaron las calles de la capital para celebrar el resultado electoral.



Por su parte, Viktor Orbán reconoció públicamente la derrota y afirmó que los resultados eran “claros” y “dolorosos”, aunque aseguró que su formación continuará ejerciendo la oposición.



Las elecciones marcan un cambio significativo en el panorama político húngaro tras más de una década de gobiernos consecutivos encabezados por Orbán.