Magyar aventaja a Orbán en el conteo preliminar de votos en Hungría

El opositor Peter Magyar arrancó con ventaja sobre el primer ministro Viktor Orbán, en los primeros reportes de la comisión electoral de Hungría, tras los comicios celebrados este domingo en el país centroeuropeo.

Magyar es un abogado de 45 años que salió de Fidesz, el propio partido de Orbán, hasta su separación en 2024, cuando fundó la agrupación Respeto y Libertad (Tizsa).

Tras el cierre de los colegios electorales, a las siete de la noche, hora local, comenzó el conteo de los votos, con la mira puesta sobre el conservador Magyar, quien busca poner fin a 16 años de mandato ininterrumpido de Orbán.

Los primeros resultados apuntaban a una victoria de Magyar y Tizsa, tras contarse el 53 por ciento de los sufragios.

Según las proyecciones, Tizsa obtendría 136 escaños en el parlamento, con lo que superaría la supermayoría congresional, fijada en 133, mientras que Fidesz lograría 56. El Partido Mi Hazánk, tercera fuerza política del país, obtendría ocho curules.





En sus primeras declaraciones tras la jornada electoral, Magyar agradeció "a todos aquellos que ejercieron su derecho, su derecho al voto, y convirtieron el día de hoy en una verdadera fiesta de la democracia”, según reseña el diario Blikk, el medio de mayor circulación en Hungría.

“Los últimos datos de participación muestran claramente que aproximadamente seis millones —o tal vez más de seis millones— es el número de húngaros que ejercieron su derecho al voto; que ejercieron su derecho a decidir en qué tipo de país les gustaría vivir”, añadió.

“Desde las primeras elecciones libres en 1990, los húngaros nunca habían ejercido su derecho al voto en tal proporción, lo que demuestra que la inmensa mayoría del pueblo húngaro comprendió la importancia de estas elecciones, lo cruciales que resultaban los comicios en la Hungría de hoy”, agregó Magyar, quien dijo estar cautelosamente optimista.

El 78.8 por ciento de los húngaros acudió a votar, una cifra que marca un récord de participación electoral en el país europeo desde la caída del comunismo en 1989. La masiva participación superó el 73.5% registrado en los comicios del 2002, según las autoridades electorales húngaras.

El resultado oficial de las presidenciales tiene expectante no sólo al país, sino a la Unión Europea, ya que el desenlace podría implicar un cambio en las relaciones entre Budapest y el bloque comunitario.