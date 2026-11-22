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Efectivos de la policía política cubana y tropas especiales conocidas como "Boinas Negras" ejecutaron un operativo al amanecer del domingo en Santiago de Cuba que culminó con el allanamiento de cuatro viviendas y la detención de al menos cuatro activistas vinculados a la iniciativa humanitaria "Salvar a Cuba".

El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer dijo a Martí Noticias que entre los detenidos se encuentra el organizador de la iniciativa, Maikel Mediaceja Ramos, junto a su esposa, Zulma López Saldaña, la activista Leandra Martínez Vera y un primo de López Saldaña.

Todos fueron trasladados a la unidad de operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, instalación donde también permanece recluido desde hace 15 días el activista Yoel Alejandro Pérez Serrano.

El despliegue policial se concentró en el reparto Zamorana, zona donde el proyecto "Salvar a Cuba" había ganado notable respaldo popular mediante la entrega de alimentos y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.

Previo a su arresto, Maikel Mediaceja sostuvo un encuentro con residentes de la comunidad, en su mayoría adultos mayores, quienes expresaron su respaldo incondicional a la labor solidaria y su rechazo a cualquier intento de clausurar el comedor comunitario.

"Te vamos a apoyar y vamos a estar todos unidos. ¡Que viva el proyecto para siempre! Lo defenderemos con capa y sin espada", afirmó una de las vecinas durante la reunión, mientras otros residentes aseguraron que resguardarían la iniciativa "al precio que sea".

En un video difundido por Ferrer en las redes sociales, consciente del riesgo inminente de ser arrestado, Mediaceja dio instrucciones precisas a los vecinos para garantizar la continuidad de la ayuda humanitaria en caso de su encarcelamiento.

"Yo dejé la orden dada por si me detienen. De allá adentro yo no voy a dar una orden diciendo que tumben eso ahí. Ustedes tienen que aportar; yo dejé la orden dada de que tienen que seguir dando alimentos", enfatizó el activista ante el compromiso de los presentes de mantener el proyecto en funcionamiento.

Ferrer señaló que, de manera paralela a las detenciones, funcionarios del Partido Comunista y del Poder Popular iniciaron una campaña asistencialista en el barrio, repartiendo caldosa a los ancianos y prometiendo reparaciones de calles, pintura de viviendas y la apertura de un comedor comunitario.

"Esto luego de tener a toda esa población, como a la inmensa mayoría de los cubanos, completamente abandonados. Cuando el proyecto 'Salvar a Cuba' empezó a solucionar los problemas de las personas vulnerables y a calar entre la población, decidieron responder con brutal represión".

El líder opositor calificó estas medidas gubernamentales como reacciones improvisadas frente a una población que ha permanecido desatendida y aseguró que históricamente este tipo de promesas oficiales se diluyen con rapidez.