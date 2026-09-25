Nueve meses sin agua en Palma Soriano: "Estamos igualito que en Angola"

Getting your Trinity Audio player ready...

El municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, enfrenta una severa interrupción en el suministro de agua potable por tubería.

La falta de servicio se extiende desde hace meses, lo que obliga a la población a abastecerse mediante camiones cisterna, compra a vendedores particulares y uso de fuentes no verificadas.

En el reparto Maribel, los vecinos reportan nueve meses sin agua de la red general.



Elsa, residente del sector, explicó la insuficiencia de los camiones cisterna estatales: "Llevamos 9 meses que no nos entra agua a la tubería. En ocasiones han mandado pipas pero no es siempre. Ponen el límite de un tanque o 20 litros por casa".

Ante la escasez, ha recurrido al mercado privado: "Yo he tenido que pagar la pipa lo mismo en 5.000 que la última me costó 12.000 pesos".

Las explicaciones oficiales recibidas por los habitantes atribuyen el problema a fallas en equipos de bombeo, cortes eléctricos, falta de combustible y el retiro de bombas en los ríos. Sin embargo, la falta del servicio continúa en diversos repartos de la localidad.

En la calle Los Cocos, los pobladores indican que el agua no sube a los tanques elevados desde el paso de un ciclón el año pasado.

"Ayer fue que vino una pipa mediana. Eso daba pena, estabamos igualito que en Angola, que en los países esos, haciendo cola para coger el cubo de agua", dijo una vecina de la zona.

Para hacer frente a la crisis, los vecinos recurren a la compra de agua a privados, en botellones de 20 litros por precios entre 50 y 60 pesos cubanos, más el cobro adicional por subir los recipientes a plantas altas.

La urgencia por conseguir el líquido ha llevado al consumo de fuentes sin garantías sanitarias. Una residente de Los Cocos y Céspedes relató que en su esquina hay un registro destapado: "Ahí cogen los vecinos agua. Esa agua es contaminada. Y la cogen así mismo para cocinar. Dicen que está contaminada con plomo y con todo. Y así mismo la están cogiendo porque ya no hay dónde buscar agua".

A la par, se reporta la proliferación de conexiones informales a las tuberías principales, como la línea que abastece al barrio El Poligráfico.

Según testimonios locales, los pobladores pagan "de 10.000 a 15.000 pesos" para conectar mangueras de forma clandestina, lo que reduce la presión del flujo e impide que el suministro llegue al resto del municipio.

Martí Noticias intentó contactar a las autoridades del gobierno municipal de Palma Soriano para obtener una declaración sobre la situación con el abastecimiento de agua potable, sin obtener respuesta hasta el cierre de este reporte.