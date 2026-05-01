Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Fernando Vaccotti, ex Consejero de Seguridad de la ONU, cómo el convenio de colaboración militar de Rusia con régimen de Ortega Murillo convierte a Nicaragua en una de las principales bases de operaciones y espionaje ruso en el hemisferio occidental
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mayo 01, 2026
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abril 29, 2026
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abril 27, 2026
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abril 24, 2026
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abril 22, 2026
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abril 20, 2026
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