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Nicaragua al día

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Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Fernando Vaccotti, ex Consejero de Seguridad de la ONU, cómo el convenio de colaboración militar de Rusia con régimen de Ortega Murillo convierte a Nicaragua en una de las principales bases de operaciones y espionaje ruso en el hemisferio occidental

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