Un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias que marcan el presente de Nicaragua. Una cita semanal de quienes aman la libertad, la democracia y la verdad; con quienes resisten desde adentro y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática.
Episodios
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agosto 12, 2026
Nicaragua al día
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agosto 10, 2026
Nicaragua al día
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agosto 07, 2026
Nicaragua al día
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agosto 05, 2026
Nicaragua al día
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agosto 03, 2026
Nicaragua al día
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julio 31, 2026
Nicaragua al día