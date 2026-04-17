Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Lesther Aleman, joven líder opositor y ex preso político, las sanciones impuestas por Estados Unidos a hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y varias empresas mineras, así como ocho años después de la Rebelión de Abril, ¿hacia dónde va Nicaragua?
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abril 17, 2026
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abril 15, 2026
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abril 13, 2026
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