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Nicaragua al día

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Nicaragua al día

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Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Lesther Aleman, joven líder opositor y ex preso político, las sanciones impuestas por Estados Unidos a hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y varias empresas mineras, así como ocho años después de la Rebelión de Abril, ¿hacia dónde va Nicaragua?

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