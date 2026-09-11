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Muere en Miami activista pro democracia y veterano de la Marina de Cuba Republicana

Academia Naval de Mariel durante la época republicana.
Academia Naval de Mariel durante la época republicana.

Sumario

  • José Antonio Rodríguez Sosa, exoficial de la Marina de Guerra de Cuba Republicana, falleció en Miami el 4 de septiembre de 2026 a los 87 años.
  • La Asamblea de la Resistencia Cubana destacó que desde 1959 dedicó su vida a la lucha contra el comunismo y por la libertad de Cuba tras rechazar las propuestas del régimen castrista.
  • Rodríguez Sosa lideró flotillas frente a las costas cubanas y fue absuelto en el caso relacionado con un supuesto intento de atentado contra Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana de 1997 en Isla Margarita.
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José Antonio Rodríguez Sosa, quien fue graduado de la última clase de cadetes de la Academia Naval del Mariel y Oficial de la Marina de Guerra de Cuba Republicana, murió en un hospital de Miami el 4 de septiembre de 2026 a los 87 años, informó un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

“José Antonio Rodríguez nació en La Habana el 12 de diciembre del 1938 y falleció en esta ciudad de Miami, rodeado de sus familiares. Desde la llegada del Castro comunismo a Cuba en 1959 hasta sus últimos días dedicó su vida a la lucha por la libertad de Cuba y a combatir el comunismo”, afirma el comunicado.

Academia Naval de Mariel
Academia Naval de Mariel

Rodríguez Sosa no se dejó convencer por las ofertas del castrismo al inicio del régimen comunista de Cuba, y se incorporó inmediatamente a la lucha contra la dictadura implantada en la Isla, de acuerdo a las declaraciones de sus amigos.

“Encabezó numerosas flotillas frente a las costas cubanas, fue un exitoso empresario y dirigió la Asociación de Misiones Especiales, y estuvo en el grupo de patriotas cubanos acusados de intentar ajusticiar a Fidel Castro en Isla Margarita durante la Cumbre Iberoamericana de 1997, pero fue absuelto de esa acusación. Fue un caballero, un patriota y un hombre cabal”, dijo Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

“Junto a su hermano Alexis, que falleció hace unos años, luchó por devolver la libertad a Cuba. Un cubano más que muere en el exilio sin renunciar a su sueño de ver a Cuba libre”, afirmó a Martí Noticias, Reinol Rodríguez, amigo de los hermanos Rodríguez Sosa.

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