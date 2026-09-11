Muere en Miami activista pro democracia y veterano de la Marina de Cuba Republicana

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José Antonio Rodríguez Sosa, quien fue graduado de la última clase de cadetes de la Academia Naval del Mariel y Oficial de la Marina de Guerra de Cuba Republicana, murió en un hospital de Miami el 4 de septiembre de 2026 a los 87 años, informó un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

“José Antonio Rodríguez nació en La Habana el 12 de diciembre del 1938 y falleció en esta ciudad de Miami, rodeado de sus familiares. Desde la llegada del Castro comunismo a Cuba en 1959 hasta sus últimos días dedicó su vida a la lucha por la libertad de Cuba y a combatir el comunismo”, afirma el comunicado.

Rodríguez Sosa no se dejó convencer por las ofertas del castrismo al inicio del régimen comunista de Cuba, y se incorporó inmediatamente a la lucha contra la dictadura implantada en la Isla, de acuerdo a las declaraciones de sus amigos.

“Encabezó numerosas flotillas frente a las costas cubanas, fue un exitoso empresario y dirigió la Asociación de Misiones Especiales, y estuvo en el grupo de patriotas cubanos acusados de intentar ajusticiar a Fidel Castro en Isla Margarita durante la Cumbre Iberoamericana de 1997, pero fue absuelto de esa acusación. Fue un caballero, un patriota y un hombre cabal”, dijo Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

“Junto a su hermano Alexis, que falleció hace unos años, luchó por devolver la libertad a Cuba. Un cubano más que muere en el exilio sin renunciar a su sueño de ver a Cuba libre”, afirmó a Martí Noticias, Reinol Rodríguez, amigo de los hermanos Rodríguez Sosa.