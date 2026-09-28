Economista advierte que el mercado bajo tutela del Partido no cambia el modelo

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El economista cubano Pedro Monreal advirtió que las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno podrían multiplicar las normas sin cambiar la forma en que el Estado asigna los recursos. En un análisis sobre el alcance de las medidas, pidió evaluar sus resultados con datos y plazos verificables.

Según las autoridades cubanas un total de 158 medidas, alrededor del 89% del paquete aprobado en junio, están en implementación.

"En reformas dirigidas por un partido comunista, la comparación útil no es la habitual entre 'plan y mercado', sino entre 'plan de comando' y 'plan orientativo más mercado bajo tutela política'”, señaló en un artículo publicado en X.

Monreal sostuvo que las reformas dan más margen a la actividad económica fuera del sector estatal, pero mantienen en manos del régimen la decisión sobre dónde y bajo qué condiciones puede operar. "Ese mercado opera solo donde el Estado lo autoriza", escribió.

"El paquete anuncia una transición hacia la 'planificación financiera', pero mientras los cuellos de botella sigan bajo control administrativo, el plan de 'comando' no habrá sido sustituido: solo se habrá aligerado y rodeado de mercado", afirmó.

Monreal propuso comprobar en un plazo de seis a doce meses si alimentos, insumos y fletes se rigen por reglas estables, si las empresas pueden obtener recursos por los canales previstos y si el plan distingue las prioridades generales de los cupos operativos.

"Los incentivos premiarían el acceso a licencias estatales, cuotas o tasas de cambio preferentes, en vez de reducir costos, cumplir contratos o reinvertir", advirtió. En esas condiciones, añadió, la innovación seguiría dependiendo de permisos oficiales para crecer.

Monreal defendió además una economía social de mercado vinculada a un Estado democrático de Derecho y planteó como condiciones "una Constitución por encima del Partido, jueces independientes y la posibilidad de cambiar pacíficamente de gobierno sin represalias".

"Sin esas normas, el paquete puede seguir generando gacetas, pero no un mecanismo en el que el plan oriente y el mercado informe, remunere e impulse la innovación", concluyó.