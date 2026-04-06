Misión Artemis II vive este lunes su momento más crítico 

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La misión Artemis II vivirá este lunes su momento más crítico, cuando la nave Orión circunvale la Luna por su cara oculta y pierda por aproximadamente 45 minutos la comunicación con el centro de control de vuelos de Houston.

Junto al reto que representa la descomunicación temporal, la tripulación compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, batirá en la sexta jornada de la misión el récord de distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

El trayecto de la cápsula Orión contempla una distancia máxima de 406 mil 127 kilómetros, un récord histórico que supera la marca del Apollo 13 de 400 mil 171 kilómetros, en 1970.

La pérdida de comunicaciones está prevista para alrededor de las 6:44 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos, cuando la nave se dirija a la cara oculta de la Luna.

Para las 7:02 se producirá el máximo acercamiento de Orión a la Luna, a 6,530 kilómetros.

Cinco minutos más tarde, a las 7:07, la nave alcanzará su distancia máxima de la Tierra, y a las 7:25 se prevé el restablecimiento de comunicaciones.

Esta fase permitirá probar sistemas clave y recopilar datos para el diseño de futuras misiones, en particular para Artemis III, que buscará alunizar en el 2027.

La misión debe durar diez días y su regreso a la Tierra debe producirse el próximo viernes 10 de abril.