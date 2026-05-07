Milei defiende el capitalismo y llama a llevar el "sueño americano" a Cuba y Venezuela

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El presidente argentino Javier Milei cerró su participación en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken con un discurso en el que defendió con vehemencia el capitalismo y el “sueño americano”, al que describió como renacido bajo el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos y en la propia Argentina.

El mandatario expresó su deseo de que ese modelo de libertad alcance “nuestras amadas Cuba y Venezuela”, a las que calificó como los “últimos vestigios del comunismo en el continente”.

Ante centenares de líderes empresariales, inversores y figuras de la política global reunidos en el Beverly Hilton de Los Ángeles, Milei afirmó: “Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela, que tanto han sufrido, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”.

El presidente argentino, que fue recibido personalmente por Michael Milken, fundador del instituto, vinculó el resurgimiento del “sueño americano” con el lema de Trump “Make America Great Again” (MAGA).

“No solo para hacerlo grande, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, señaló Milei, quien elogió al mandatario estadounidense por cumplir con su promesa de “hacer a América grande otra vez”.

El discurso se centró en la defensa del libre mercado como motor de prosperidad. Milei aseguró que “el sueño americano no está muerto” porque “renació en dos países al mismo tiempo: en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, y en Argentina”.

Según sus palabras, ese sueño “se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego” y ahora aspira a llegar a las naciones que aún sufren bajo regímenes comunistas.



La mención explícita a Cuba y Venezuela se produce en un momento de alineación estrecha entre Milei y la administración Trump. Apenas días antes, el presidente argentino había expresado optimismo sobre posibles cambios en la isla caribeña.

La intervención de Milei en Milken —su cuarta visita a Estados Unidos en lo que va de 2026— tuvo un fuerte tono geopolítico y económico, con énfasis en atraer inversiones y mejorar la calificación crediticia de Argentina.

Milei reafirmó así su postura anticomunista histórica y su apuesta por la expansión de las ideas de libertad económica en América Latina, incluso en los países que históricamente han resistido ese modelo.



Las palabras del presidente argentino sobre Cuba y Venezuela resonaron de inmediato en redes sociales y medios regionales, donde fueron interpretadas como un llamado a la apertura y al cambio en las últimas plazas fuertes del socialismo del siglo XXI en el hemisferio.