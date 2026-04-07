Miami refuerza seguridad ante el Mundial FIFA 2026 y la cumbre del G-20

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El congresista Mario Díaz-Balart entregó este lunes más de 5,2 millones de dólares en fondos federales al Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, como parte de los preparativos de seguridad para dos de los mayores eventos internacionales que recibirá el sur de Florida en 2026: la 2026 FIFA World Cup y la cumbre del 2026 G20 Miami Summit.

Los recursos fueron entregados a la oficina de la alguacil Rosie Cordero-Stutz y estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta del condado frente a la llegada de miles de visitantes, delegaciones diplomáticas, líderes internacionales y fanáticos.

“Se ha podido traer dinero de Washington para ayudar a este departamento de policía y sé que estos fondos se van a utilizar de forma eficiente”, dijo Díaz-Balart durante el acto.

Las autoridades explicaron que el dinero será utilizado para ampliar sistemas de comunicación, adquirir equipos logísticos, fortalecer el entrenamiento de los agentes y mejorar el control de multitudes. También permitirá coordinar cierres parciales de tránsito, restricciones temporales del espacio aéreo y operaciones conjuntas con el Servicio Secreto y otras agencias federales.

El Departamento de Policía de Miami-Dade indicó que trabaja desde hace al menos tres años en los planes de seguridad para el Mundial de la FIFA, cuyos partidos en el sur de Florida se jugarán en el Hard Rock Stadium.

La alguacil Cordero-Stutz aseguró que los fondos ayudarán a responder no solo a los visitantes, sino también a las necesidades de los residentes y de los negocios del condado.

“Este dinero nos va a ayudar como agencia a servir mejor a nuestra comunidad, a los turistas, a los políticos, a los negocios y a todas las personas que son atraídas al condado de Miami-Dade”, afirmó.

Las autoridades también reconocieron que el contexto político internacional podría provocar manifestaciones o celebraciones entre las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense del sur de Florida, ante posibles cambios en sus países de origen. Según Cordero-Stutz, la policía ya ha sostenido reuniones con líderes comunitarios para preparar protocolos de respuesta.

“Cualquier celebración se tiene que hacer con la ley y el orden, pero siempre vamos a apoyar a nuestros residentes y ciudadanos”, señaló.

Además del Mundial, Miami será sede en diciembre de 2026 de la cumbre del G-20, que reunirá a presidentes y jefes de gobierno de las principales economías del mundo en el Trump National Doral Miami. El encuentro está previsto para los días 14 y 15 de diciembre