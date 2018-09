MCL aprovecha celebración de su 30 aniversario para reclamar la libertad del Dr. Cardet

El Movimiento Cristiano Liberación, que cumple este 8 de septiembre 30 años de fundado, hizo un llamado de atención sobre el injusto encarcelamiento del doctor Eduardo Cardet, actual coordinador nacional del este grupo opositor.

A pesar de la represión y de la muerte en circunstancias sospechosas de su líder, Oswaldo Payá, la organización mantiene viva su estrategia de promover un cambio pacífico y democrático en Cuba.

A continuación reproducimos un comunicado del grupo opositor divulgado a propósito del aniversario:



MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN: 30 AÑOS LUCHANDO POR LOS DERECHOS DE LOS CUBANOS

El 8 de septiembre de 1988, un pequeño pero valeroso puñado de cubanos, integrado por Oswaldo Payá, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote, Santiago Cárdenas y Fernando Arvelo, inspirados en su fe, la fuerza de sus ideales y el amor por nuestra Patria, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación (MCL), para trabajar por la recuperación de la soberanía popular y la reconciliación nacional. “Liberación es nuestro propósito, liberación protagonizada por el pueblo, que no será espectador del momento en que se decide su destino. No llamamos a unos contra otros, sino a todos por una Cuba nueva. Desechamos la violencia, la ofensa, la mentira y la destrucción como medios de lucha. No creemos que el fin justifique los medios. Nuestro fin es alcanzar la libertad, la justicia y a esto solo se llega movidos por el amor. La libertad es verdadera solo si emana del amor.”

Desde entonces, muchos cubanos se han integrado al Movimiento Cristiano Liberación y han dado lo mejor de sí por su Patria. Algunos ya no están físicamente con nosotros. Otros han elegido caminos diferentes. Los más, han permanecido fieles a los principios y valores en los que se sustenta el MCL.

Han transcurrido 30 años caminando junto al pueblo. 30 años trabajando arduamente por la libertad y los derechos para todos los cubanos. 30 años sufriendo persecución, encarcelamiento, destierro y hasta el asesinato de sus líderes.

Hoy, al igual que 30 años atrás, el futuro de Cuba parece oscuro. El régimen cubano, en una gran maniobra de marketing político, jugando con los anhelos de cambio de la sociedad cubana, pretende hacerle creer a los propios cubanos y a la comunidad internacional, que en Cuba se ha iniciado un proceso de cambios. Pero solo buscan institucionalizar el cambio-fraude tantas veces denunciado por el Movimiento Cristiano Liberación, y que ya les costó la vida a su fundador Oswaldo Payá y al líder juvenil Harold Cepero, así como el encarcelamiento de su actual Coordinador Nacional Eduardo Cardet.

Aprovechamos para hacer un llamado de atención sobre la situación de Eduardo Cardet, quien en 2014 fue electo por el Consejo Coordinador del MCL como sucesor de Oswaldo Payá al frente del Movimiento Cristiano Liberación. Cardet fue detenido hace 2 años con suma violencia frente a su esposa e hijos, y una vez en el calabozo le continuaron golpeando mientras lo mantenían esposado. En prisión ha sido agredido por reclusos comunes, incluso fue objeto de un intento de asesinato alentado por la propia Seguridad del Estado. A Eduardo no le brindan la atención médica que requiere y le han prohibido además las visitas familiares durante 6 meses, así como las llamadas telefónicas, por mantener una postura firme y no claudicar en sus principios. De esta forma castigan también a su familia por denunciar su situación. Agradecemos también todas las muestras de solidaridad con Eduardo Cardet y su familia recibidas fundamentalmente desde la comunidad internacional.

La mayoría del pueblo cubano sabe que la oligarquía político-militar-financiera que rige los destinos de Cuba solo busca maquillar la realidad para perpetuarse en el poder. Por eso el único horizonte que muchos visualizan es escapar de Cuba, hacia cualquier lugar, de cualquier manera. Los cubanos están cansados de que le sigan pidiendo sacrificios, mientras ellos llevan una vida de millonarios. “Los cubanos somos sencillos y solo queremos una vida de amor y paz, pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad.”

No más “rectificación de errores”. No más “actualización” del sistema socioeconómico. No más “experimentos”. Los cubanos no somos ratas de laboratorio. Somos seres humanos, y como tales merecemos respeto a nuestra dignidad. “Los cubanos tenemos derecho a los derechos.”

Es hora ya de que la sociedad cubana reclame y realice los cambios que quiere y necesita. Y cambios significan, en el contexto actual, libertad y todos los derechos para todos los cubanos. “No creemos el erróneo y fatal presagio que no queda más remedio que llevar una vida falsa e indigna. Frente a la fatal coyuntura de Socialismo o Muerte, proclamamos la alternativa de Libertad y Vida.”

Reafirmamos que corresponde a los cubanos y sólo a los cubanos definir y decidir libre y democráticamente el futuro de Cuba, como país independiente y soberano, sin intervenciones ni injerencias extranjeras, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste.

A la comunidad internacional le recordamos, con respeto pero también con firmeza, que la soberanía reside en el pueblo, no en el gobierno; y que los derechos los tienen los ciudadanos, no los gobernantes. Y tal como expresara Oswaldo Payá ante el Parlamento Europeo, en ocasión de recibir el Premio Adrei Sajarov a la libertad de conciencia 2002, “las dictaduras no son de izquierda ni de derecha, son simplemente dictaduras”. Si algunos países o grupos de países prefieren, por promover sus propios intereses o posiciones geopolíticas, alinearse al lado de quienes por 60 años han oprimido y discriminado a su propio pueblo; nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, tal como proclamaron nuestros fundadores hace 30 años, “lucharemos por nuestra libertad, aún solos, como en 1868 y 1895, aun con el mundo en contra. No necesitamos la licencia de nadie en este mundo para reclamar la libertad que Dios regaló al hombre”.

Una vez más, como hace 30 años, “proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una nación nueva para todos”.

“¡Todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad!”

8 de Septiembre de 2018

XXX Aniversario del Movimiento Cristiano Liberación