Masacre de Bucha: el rostro del horror de la invasión rusa a Ucrania

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, su esposa Olena y presidentes de parlamentos de países europeos asistieron hoy a una ceremonia en conmemoración del cuarto aniversario de la masacre de Bucha.

El homenaje tuvo lugar en el monumento a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, en lo que quedó para la historia como una de las mayores atrocidades de la invasión rusa contra Ucrania, iniciada por órdenes de Vladimir Putin en 2022.

Cuando las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de la capital ucraniana el 31 de marzo encontraron decenas de cadáveres de civiles en las calles, patios y fosas comunes. Muchos tenían las manos atadas a la espalda, sus cuerpos fueron quemados y mutilados por la tortura.

El horror que vivió esta ciudad entre 5 al 31 de marzo, expuso el verdadero rostro de la ocupación rusa, con asesinatos masivos de civiles, violaciones y ejecuciones sumarias. Fuentes ucranianas reportaron cerca de 500 civiles asesinados incluyendo mujeres, niños y ancianos.

La Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania investigó los hechos y, en su informe de diciembre de 2022, documentó la ejecución sumaria de al menos 73 civiles en Bucha con indicios sólidos de que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra.

Foto Galería: Cadáveres de ucranianos en las calles de Bucha tras la huída de tropas rusas Las calles de Bucha, ciudad cercana a la capital Kyiv, estaban llenas de cadáveres de ucranianos asesinados por las tropas rusas al huir de la urbe. (ATENCIÓN: Imágenes de fuerte contenido gráfico)













Régimen cubano negó la masacre

Rusia dijo que se había tratado de un montaje y el régimen de Cuba, a través de sus medios oficiales como Granma y Cubadebate, replicó la narrativa del Kremlin.

Según la versión difundida por la prensa estatal cubana, las imágenes de cadáveres en las calles fueron una “puesta en escena” creada después de la retirada de las tropas rusas, y reprodujeron directamente las declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien lo describió como “un ataque de falsificaciones”.

Cuba rechazó cualquier responsabilidad de Rusia en los asesinatos de civiles y, en coherencia con esa postura, votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos precisamente por las violaciones cometidas en Bucha y otras localidades.