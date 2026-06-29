Martí Noticias

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Estados Unidos supera los 300 millones de dólares en ayuda a Venezuela tras devastador terremoto. Crecen denuncias por lenta respuesta oficial mientras civiles buscan sobrevivientes entre escombros en Venezuela. Protestas en Cuba escalan de apagones a reclamos de libertad y cambio político.
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