María Elvira Salazar: “María Corina Machado debe formar parte de toda la transición y reconstrucción de Venezuela”
María Elvira Salazar: “María Corina Machado debe formar parte de toda la transición y reconstrucción de Venezuela”

La congresista María Elvira Salazar dijo que María Corina Machado debe formar parte de la transición hacia una democracia estable en Venezuela. Considera que la permanencia de presos políticos, pese al anuncio desde Caracas de excarcelación masiva, está bajo la lupa del Departamento de Estado.

