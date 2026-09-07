Macabro hallazgo en Matanzas pone al descubierto la espiral de extrema violencia que azota a Cuba

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El atroz asesinato y descuartizamiento de un campesino de 72 años en el poblado de Cuatro Esquinas, municipio matancero Los Arabos, ha conmocionado a los vecinos y pone de manifiesto la creciente ola de crímenes macabros e inseguridad que se extiende por toda la isla.

La víctima, identificada como Eugenio Martínez, era un hombre apacible y respetado en su comunidad que vivía solo.

Según el testimonio para Martí Noticias, del activista de derechos humanos Lázaro Ariel Padrón López, habitante del poblado, la tragedia comenzó a fraguarse cuando la vivienda del anciano fue robada en dos ocasiones consecutivas. Días después, el martes de la semana pasada, Martínez salió hacia una finca cercana y no regresó.

La alarma de los vecinos detonó una intensa búsqueda de dos días que culminó el jueves con un hallazgo desgarrador: parte del cuerpo mutilado y desmembrado del campesino fue encontrado sepultado en el terreno.

Tras la intervención policial y el arresto del principal sospechoso, un exrecluso conocido como "El Yanqui", liberado hace apenas seis meses y procedente de La Habana, las autoridades localizaron el resto del cadáver descuartizado en el fondo de un pozo, siguiendo las propias declaraciones del detenido.

“Aparentemente, los asesinos, andaban en busca del dinero de la víctima. De ahí que entraran a robar dos veces en la vivienda antes de perpetrar el asesinato”, indicó Padrón López.

Otra versión, compartida por el perfil Nío reportando un crimen, asegura que Eugenio habría tenido "problemas" con “El Yanqui”.

El lamentable suceso, por el que también se encuentran bajo investigación otros dos sospechosos trasladados al Técnico de Matanzas, exacerba el temor de una ciudadanía que observa cómo los delitos violentos, robos y homicidios con un alto grado de sadismo se multiplican en las calles cubanas.

"Denuncio esto para que el mundo sepa lo que sucedió en este batey; es otro hecho sangriento que se suma a la grave inseguridad y corrupción que sufre Cuba", declaró Padrón López.

La información fue confirmada a nuestro medio por un vecino de Cuatro Esquinas que ahora vive en la cabecera municipal, Osmany Rodríguez, aunque negó conocer los detalles.

Los restos de Eugenio Martínez fueron sepultados el pasado domingo por sus familiares en medio de un clima de profunda angustia e indignación popular.

El crimen de Cuatro Esquinas enmarca una realidad cada vez más alarmante: la pérdida de tranquilidad ciudadana en zonas rurales y urbanas de la isla, impulsada por la impunidad, el deterioro socioeconómico y la frecuente reincidencia de individuos excarcelados sin procesos efectivos de reinserción social.

Recientemente, el 31 de agosto, fueron encontradas en las inmediaciones del Hospital Provincial de Camagüey partes del cuerpo de un hombre que, según reportes, fue quemado y decapitado.

Dos meses antes, en la misma ciudad, el anciano Hilder Falls Socarrás fue asesinado y desmembrado y sus despojos escondidos en una fosa séptica.

En agosto de 2025, trabajadores de Servicios Comunales encontraron una cabeza en descomposición en un basurero del reparto Abel Santamaría, en Santiago de Cuba. En la vivienda del supuesto perpetrador del asesinato se hallaron restos del cuerpo en bolsas plásticas dentro del refrigerador.