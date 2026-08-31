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Los Orioles reclaman al cubano Luis Robert Jr. de la lista de waivers 

El cubano Luis Robert Jr. tiene una nueva oportunidad con los Orioles de Baltimore.
El cubano Luis Robert Jr. tiene una nueva oportunidad con los Orioles de Baltimore.

Sumario

  • Los Orioles de Baltimore reclamaron al jardinero cubano Luis Robert Jr desde la lista de waivers de los Mets de Nueva York.
  • La decisión de los Mets responde a un ajuste financiero, mientras preparan espacio salarial con la mira puesta en el lanzador Tarik Skubal en la próxima agencia libre.
  • Baltimore asumirá cerca de tres millones de dólares restantes del salario de Robert y evaluará una opción de equipo de 20 millones para la próxima temporada.
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Los Orioles de Baltimore reclamaron al jardinero cubano Luis Robert Jr de la lista de waivers de los Mets de Nueva York.

Robert fue puesto en la lista de transferibles por los Mets, equipo que ya no tiene posibilidades de llegar a la postemporada.

La decisión de los Mets es una movida destinada a ahorrar dinero, luego de que el dueño Steve Cohen manifestara su disposición de ir tras el zurdo Tarik Skubal cuando abra la agencia libre, en una operación que costaría alrededor de 400 millones de dólares.

Al cubano aún le corresponden aproximadamente tres millones de salario de esta temporada, que asumirían los Orioles.

Además, el jugador tiene una opción de equipo de 20 millones para la próxima campaña, con una cláusula de rescisión de dos millones.

Si Robert se incorpora a la plantilla activa antes del martes 1 de septiembre, podrá jugar en la postemporada, en caso de que Baltimore clasifique a los playoffs.

Antes de los partidos de este lunes, los Orioles se encuentran a solo un juego de los Guardianes de Cleveland d por el tercer puesto de comodín en la Liga Americana.

Robert fue firmado como agente libre por los Mets el pasado invierno, pero tuvo dificultades para encontrar su ritmo ofensivo a lo largo de la campaña y perdió considerable tiempo de juego en la lista de lesionados.

Sin embargo, mostró destellos de su considerable poder en las últimas semanas, al conectar cuatro jonrones en un lapso de seis juegos a mediados de agosto y Nueva York aprovechó ese repunte para ponerlo en el mercado.

Robert, de 29 años, tuvo su mejor temporada en el 2023, con los Medias Blancas de Chicago, cuando incluso fue al Juego de las Estrellas.

Pero desde entonces no ha alcanzado su máximo potencial, debido a constantes lesiones.

Con él, los Orioles incorporan un bateador de poder a su alineación para proteger a Pete Alonso y Gunnar Henderson.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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