Los Orioles reclaman al cubano Luis Robert Jr. de la lista de waivers 

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Los Orioles de Baltimore reclamaron al jardinero cubano Luis Robert Jr de la lista de waivers de los Mets de Nueva York.

Robert fue puesto en la lista de transferibles por los Mets, equipo que ya no tiene posibilidades de llegar a la postemporada.

La decisión de los Mets es una movida destinada a ahorrar dinero, luego de que el dueño Steve Cohen manifestara su disposición de ir tras el zurdo Tarik Skubal cuando abra la agencia libre, en una operación que costaría alrededor de 400 millones de dólares.

Al cubano aún le corresponden aproximadamente tres millones de salario de esta temporada, que asumirían los Orioles.

Además, el jugador tiene una opción de equipo de 20 millones para la próxima campaña, con una cláusula de rescisión de dos millones.

Si Robert se incorpora a la plantilla activa antes del martes 1 de septiembre, podrá jugar en la postemporada, en caso de que Baltimore clasifique a los playoffs.

Antes de los partidos de este lunes, los Orioles se encuentran a solo un juego de los Guardianes de Cleveland d por el tercer puesto de comodín en la Liga Americana.

Robert fue firmado como agente libre por los Mets el pasado invierno, pero tuvo dificultades para encontrar su ritmo ofensivo a lo largo de la campaña y perdió considerable tiempo de juego en la lista de lesionados.

Sin embargo, mostró destellos de su considerable poder en las últimas semanas, al conectar cuatro jonrones en un lapso de seis juegos a mediados de agosto y Nueva York aprovechó ese repunte para ponerlo en el mercado.

Robert, de 29 años, tuvo su mejor temporada en el 2023, con los Medias Blancas de Chicago, cuando incluso fue al Juego de las Estrellas.

Pero desde entonces no ha alcanzado su máximo potencial, debido a constantes lesiones.

Con él, los Orioles incorporan un bateador de poder a su alineación para proteger a Pete Alonso y Gunnar Henderson.