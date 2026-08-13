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Los Marlins de Miami obtienen otra victoria frente a los Piratas de Pittsburgh

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Los Marlins de Miami obtienen otra victoria frente a los Piratas de Pittsburgh

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Los Marlins de Miami se impusieron a los Piratas de Pittsburgh 8 carreras por 2 y aseguraron la serie particular. Tienen tres juegos por encima de 500 y sueñan con llegar a la postemporada. Radio Martí transmitió en vivo el choque desde el LoanDepot Park, el estadio de la Pequeña Habana.

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