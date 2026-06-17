Los Marineros ponen a Randy Arozarena en la lista de lesionados 

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El pinareño Randy Arozarena fue puesto por los Marineros de Seattle en la lista de lesionados de diez días, debido a una distensión en el tendón de la corva de la pierna izquierda.

Arozarena no juega desde el viernes pasado, y una resonancia magnética a la que fue sometido el martes mostró una inflamación leve, por lo que se espera que su recuperación sea rápida.

La noticia llega cuando el de Arroyos de Mantua atravesaba su mejor momento ofensivo de la temporada.

Randy batea para average de .291, con siete jonrones, 33 carreras impulsadas, 47 anotadas y 19 bases robadas.

Con él, son siete los peloteros cubanos actualmente en la lista de inhabilitados de sus respectivos equipos, aunque no todos tienen un pronóstico tan optimista como el jardinero izquierdo de Seattle.

El habanero Jorge Soler y el cienfueguero Yoán Moncada, ambos de los Angelinos de Los Angeles, muestran caminos diametralmente opuestos.

Soler fue incluido en la lista por sus persistentes molestias en el oblicuo, que inicialmente se describieron como una lesión en la ingle izquierda, luego como irritación en la cadera, y finalmente, como rigidez en el costado izquierdo.

Ha estado lidiando con la lesión durante las últimas dos semanas, pero intentó jugar a pesar de ella. Abandonó el partido del miércoles en la quinta entrada debido a las molestias y fue descartado aproximadamente 10 minutos antes del partido del viernes.

Al parecer, podría perderse varias semanas a pesar de un diagnóstico mayormente alentador.

“Se hizo la prueba y le dijeron que no está tan mal, lo cual es bueno”, dijo a la prensa el manager Kurt Suzuki. “Lo evaluaremos dentro de un par de semanas para ver cómo está. Los oblicuos son complicados, nunca se sabe”.

Peor suerte le espera a Moncada, quien fue colocado en la lista de lesionados de 60 días y esta semana debía someterse a una operación de rodilla.

Supuestamente, podría regresar el 21 de julio, después del Juego de las Estrellas, pero, teniendo en cuenta su historial de salud, no se descarta que se pierda lo que resta de temporada.

Esto podría implicar incluso el fin de su carrera en las Grandes Ligas, pues con sus constantes lesiones –sumadas a su mediocre rendimiento cuando está saludable- hacen cada vez más lejana la posibilidad de recibir un nuevo contrato, cuando llegue a la agencia libre al término de esta campaña.

Otro con largas estadías en la lista de lesionados a lo largo de su carrera es el jardinero Luis Robert Jr, ahora con los Mets de Nueva York.

El jugador de 28 años ha estado de baja desde finales de abril debido a una inflamación de los discos lumbares. Su rehabilitación se había estancado, y el manager Carlos Mendoza, había declarado en repetidas ocasiones en las últimas semanas que no había habido ningún avance.

Está en la lista de 60 días y sólo ha jugado más de 110 partidos en una de sus primeras siete temporadas en Grandes Ligas.

En los últimos días, el propio Robert reportó a los medios una notable mejoría y ya está realizando actividades propias de béisbol, aunque todavía no ha participado en partidos de rehabilitación en las Menores.

También en la lista de 60 días fue incluido el pasado viernes el avileño Adolis García, de los Filis de Filadelfia, tras sufrir un desgarro del músculo dorsal ancho derecho, luego de realizar un disparo desde los jardines.

“El Bombi” regresaría, si la recuperación se produce sin retrocesos, a mediados de agosto.

El lanzador zurdo novato Kendry Rojas, que tan buena impresión dejó en los cinco partidos que lanzó hasta ahora con los Mellizos de Minnesota, es el que más cerca estaría de volver.

Rojas ingresó a la lista de lesionados de 15 días el 29 de mayo, debido a una inflamación del tríceps izquierdo.

La pasada semana tiró 30 pitcheos en una práctica de bateo en vivo en el campo de entrenamientos en Fort Myers y esta semana tiene planificada una aparición de rehabilitación con el equipo de St. Paul, en Triple A, como paso previo a su retorno a las Mayores.

El zurdo nacido en Ciego de Avila tenía una victoria sin derrota en cinco apariciones, y efectividad de 1.26, antes de su lesión.

Y el derecho habanero Johan Oviedo, de los Medias Rojas de Boston, ya comenzó un programa de envíos a mediados de julio, aunque el equipo no ha puesto fecha para su vuelta.

Fue colocado en la lista de lesionados de 60 días el 3 de abril, apenas una semana después de iniciada la contienda, debido a una distensión del flexor derecho.

Solamente actuó en un partido, el 30 de marzo ante los Astros de Houston, pero fue retirado después de tres innings y dos tercios.

Oviedo debutó en 2020 con los Cardenales de San Luis, pero ha tenido una carrera intermitente debido a lesiones, e incluso se perdió toda la campaña del 2024, cuando militaba con los Piratas de Pittsburgh, tras someterse a una operación Tommy John.