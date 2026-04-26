Los Atléticos prescinden de los servicios del cubano Andy Ibáñez

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Los Atléticos anunciaron este domingo que prescindieron de los servicios del utility cubano Andy Ibáñez, quien fue designado para asignación.

El equipo realizó este movimiento para activar al jardinero Brent Rooker, quien regresa de la lista de lesionados, tras sufrir una distensión oblicua.

Ibáñez ocupa un puesto en el roster de 40, pero no juega desde el 19 de abril.

En 11 partidos en la actual temporada batea para average de .118, con dos hits en 17 turnos, una carrera anotada y tres impulsadas.

El cubano ahora entrará en el proceso de waivers y cualquier equipo podría reclamarlo en los próximos siete días.

Si nadie lo reclama, sería enviado a las Ligas Menores o podría ser dejado en libertad, convirtiéndose automáticamente en agente libre.

Ibáñez, de 33 años, lleva seis temporadas en Grandes Ligas, en las que batea para promedio de .252, con 28 jonrones y 131 carreras empujadas.

Debutó en 2021 con los Rangers de Texas y entre 2023 y 2025 jugó para los Tigres de Detroit, equipo que lo despidió en el invierno, antes de firmar por un año y un millón 200 mil dólares con los Dodgers de los Angeles para la actual campaña del 2026.

Sin embargo, los Dodgers los despidieron antes de empezar la contienda y los Atléticos lo reclamaron de la lista de waivers.

Con el despido de Ibáñez, el número de cubanos en las Grandes Ligas en la actualidad bajó a 16.

Los cubanos en la nómina activa de sus respectivos equipos son Aroldis Chapman (Medias Rojas de Boston), Miguel Vargas y Edgar Quero (Medias Blancas de Chicago), Jorge Soler y Yoán Moncada (Angelinos de Los Angeles), Yennier Cano (Orioles de Baltimore), Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay), Yordán Alvarez (Astros de Houston), Luis Robert Jr (Mets de Nueva York), Adolis García (Filis de Filadelfia), Andy Pagés (Dodgers de Los Angeles), Cionel Pérez (Nacionales de Washington), Randy Arozarena (Marineros de Seattle), Adrián Morejón (Padres de San Diego), Kendry Rojas (Mellizos de Minnesota) y Lourdes Gurriel Jr (Diamondbacks de Arizona).

Johan Oviedo (Boston), y Raisel Iglesias y Daysbel Hernández (Bravos de Atlanta) están la lista de lesionados.