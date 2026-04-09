Los Atléticos envían al cubano Morales de vuelta a Triple A 

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El lanzador cubano Luis Danys Morales está de vuelta en Triple A, luego de que en sus dos primeras aperturas en Grandes Ligas no mostrara ni por asomo el potencial que enseñó el año pasado con los Atléticos.

Tras su debut en el 2025, cuando ganó cuatro y perdió tres en nueve aperturas, con efectividad de 3.14, se perfilaba como la nueva estrella entre los pitchers cubanos.

Pero desde los entrenamientos primaverales despertó muchas dudas, sobre todo con su control, al regalar 14 bases por bolas en 19 innings y permitir 7.58 limpias como promedio por cada nueve entradas.

En sus dos salidas en esta campaña regular, acumuló efectividad de 12.27, al aceptar 13 hits, cuatro de ellos jonrones, y diez carreras limpias en 7.1 episodios, con ocho pasaportes.

Ante semejantes estadísticas, el alto mando de los Atléticos decidió enviarlo a las Menores, para que haga los ajustes necesarios que le permitan recuperar su prometedor nivel.

Con ello, los Atléticos enviaron un claro mensaje a su fanaticada: tienen serias intenciones de llegar a los playoffs en el 2026, por lo que no pueden permitirse el lujo de dejar que un joven abridor intente adaptarse a las Grandes Ligas como lo hicieron en años anteriores de reconstrucción.

El manager Mark Kotsay enfatizó en los problemas de control del cubano, al tiempo que destacó que el talento de Morales nunca ha estado en duda.

“En los entrenamientos de primavera no se mira el rendimiento, sino la calidad de los lanzamientos”, dijo Kotsay.

“No tuvo una buena pretemporada. Sentíamos que podía adaptarse para corregir algunos aspectos mecánicos que necesitaba mejorar, y creo que la falta de confianza en general se notó en su última apertura”.

“Creo que esto es un buen reinicio para Luis. Espero que baje, recupere la confianza y vuelva con nosotros en algún momento”, agregó el manager de los Atléticos.

Por ahora, los Atléticos no han anunciado quien cubrirá el próximo turno de Morales en la rotación, que sería el viernes contra los Mets de Nueva York en el Citi Field.



