MLB suspende por siete partidos a Jorge Soler y Reinaldo López 

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Las Grandes Ligas suspendieron por siete partidos al cubano Jorge Soler, de los Angelinos de Los Angeles, y al dominicano Reinaldo López, de los Bravos de Atlanta, por la trifulca que protagonizaron en el juego del martes, disputado en el Angel Stadium.

La sanción debía empezar inmediatamente, a partir de este miércoles, ambos jugadores decidieron apelar las suspensiones, las cuales comenzarán a cumplirse, una vez que sea revisado el fallo.

De hecho, Soler alineó como cuarto bate y jardinero derecho, y en su primer turno, conectó cuadrangular, su tercero de la temporada, ante el abridor de los Bravos, Grant Holmes.

La pelea ocurrió a la altura del quinto episodio en el partido del martes, cuando López, lanzador de los Bravos, le tiró una pelota que pasó cerca de la cabeza de Soler y este reaccionó, al cargar contra el serpentinero en el montículo.

En el primer inning, el cubano le había disparado jonrón de dos carreras al dominicano.

En el tercer capítulo, López le pegó un bolazo a 96 millas por hora en la mano a Soler.

Tras el peligroso pitcheo del quinto episodio, el cubano consideró que hubo intencionalidad por parte del abridor de Atlanta y de ahí, su reacción.

Encima de eso, el pitcher violó una regla no escrita para cuando se arman estas trifulcas en el terreno: las peleas tienen que ser a mano limpia y bajo ningún concepto, ninguno de los contendientes puede usar un implemento para golpear a otro.

López golpeó a Soler en el casco con la pelota en su mano derecha, a pesar de que el cubano, al cargar hacia la lomita, soltó el bate, que se hubiera convertido en un arma mortal.

Las bancas se vaciaron inmediatamente y tras lanzarse varios golpes, el manager de los Bravos, Walt Weiss, lanzó al suelo a Soler, con un tackle al mejor estilo del football americano, mientras que Mike Trout, de los Angelinos, contuvo a López, para poner fin de la bronca.

Tanto el pitcher, como el bateador, fueron expulsados inmediatamente por el árbitro principal Edwin Moscoso.

Atlanta ganó el juego siete carreras por dos y tras el partido, el cubano hizo declaraciones a los medios, para explicar lo sucedido.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó. Por eso salí hacia allá”, relató Soler, quien ha abusado de López a lo largo de su carrera, al conectarle de 23-14 (.609), con cinco vuelacercas y tres dobles

“Obviamente, tengo buenos números contra él”, destacó el cubano, quien consideró que tanto el pelotazo que recibió en la mano a 96 millas por hora, como el envío que le pasó cerca de la cabeza, fueron intencionales.

“Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, estimó Soler.

Por su parte, el dominicano negó haberle tirado la bola intencionalmente al cubano.

“Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, dijo López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.