Llega a Cuba nuevo cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos

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Un cargamento de ayuda humanitaria del Gobierno de Estados Unidos llegó este martes a la isla con 700 módulos de alimentos y una cantidad equivalente de productos de higiene para familias vulnerables de la Diócesis de Ciego de Ávila, informó Cáritas Cuba.

La entrega comenzará en la parroquia de Gaspar y dará prioridad a mayores de 60 años, personas con discapacidad o postradas, embarazadas, mujeres en período de lactancia y niños menores de cinco años, según la información publicada por Cáritas Ciego de Ávila.

Los voluntarios de la organización entregarán directamente los suministros a las familias seleccionadas de acuerdo con esos criterios.

El padre Dariusz Chalupczynski, ordinario de la diócesis avileña, y Roberto Armas Carbonell, director diocesano de Cáritas, estuvieron presentes durante la recepción del cargamento y supervisaron la descarga junto con trabajadores del aeropuerto y voluntarios.

El donativo forma parte de los 60 millones de dólares que la Iglesia Católica cubana canaliza dentro de un fondo de asistencia humanitaria de 100 millones aprobado por la administración estadounidense para apoyar a la población de la isla.

La organización indicó que, al igual que en entregas anteriores, la prioridad es “llegar a quienes más lo necesitan con rapidez y transparencia”.