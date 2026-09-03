Liberan bajo restricciones a madre cubana detenida por denunciar la falta de agua

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Sady Reynaldo Companioni fue liberada el miércoles por la noche bajo la medida de obligación contraída en acta, después de permanecer detenida desde el 28 de agosto tras denunciar públicamente la falta de agua y las amenazas recibidas por reclamar el servicio en su comunidad de Lawton, en La Habana.

“Ya estoy en casa, gracias a Dios. Me soltaron ayer a las 10:00 de la noche bajo obligación contra acta”, dijo la joven madre de una menor en declaraciones a Martí Noticias.

La residente del municipio Diez de Octubre explicó que la medida la obliga a presentarse periódicamente en una unidad de la Policía. Sin embargo, al momento de conversar con esta redacción todavía desconocía el número de su expediente y la frecuencia con la que deberá acudir a firmar.

“Hoy voy a ir a ver que me den el número de expediente, que todavía no lo tengo, y a ver cuáles son los días que tengo que ir”, señaló.

Companioni agradeció el respaldo recibido durante su detención y aseguró que la presión pública y mediática contribuyó a que las autoridades la liberaran.

“Sin la presión que hicieron, realmente no hubiera sido posible, porque ahí hay un montón de personas detenidas por desacato y no tienen, desgraciadamente, la misma suerte”, afirmó.

También expresó preocupación por su madre, quien permaneció sola en la vivienda familiar durante los días en que estuvo arrestada. “Muchas gracias por no haber abandonado mi casa, a mi mamá. Estaba sola aquí, estaba desprotegida, estaba asustada, preocupada”, declaró.

Las autoridades detuvieron a Companioni el 28 de agosto, después de varias denuncias relacionadas con las dificultades para recibir agua en su vivienda y en otras zonas de Lawton.

La detención ocurrió después de que denunciara que una funcionaria local, a quien identificó como una delegada vinculada con el Ministerio del Interior, la había grabado en diferentes ocasiones y advertido sobre posibles consecuencias legales por difamación.

Un día antes de su arresto, expresó temor por su seguridad tras un nuevo incidente ocurrido durante la distribución de agua mediante un camión cisterna en su comunidad.

Aunque ya se encuentra en su vivienda, Companioni permanece sujeta a controles policiales mientras espera conocer los detalles del expediente abierto en su contra.

“Gracias a la presión mediática que hicieron todos, yo estoy bien, y gracias a eso estoy aquí en casa”, concluyó.