Liberan al opositor cubano Bárbaro de la Nuez tras casi dos semanas detenido

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El opositor cubano Bárbaro de la Nuez fue liberado el lunes tras permanecer casi dos semanas detenido, aunque continúa bajo investigación de las autoridades, informó a Martí Noticias su hermano, el también disidente Juan Alberto de la Nuez, desde la provincia de Cienfuegos.

“Lo liberaron sin prueba y sin cargo”, dijo y añadió que deberá presentarse el jueves en la unidad de la policía de Aguada de Pasajeros para ser interrogado nuevamente por la Seguridad del Estado.

“Quiere decir que parece que tiene un seguimiento policial, aunque según ellos el expediente está archivado, pero sigue en un proceso investigativo”.

Según su hermano, durante la detención no se le permitió entregarle dinero y fue trasladado de regreso a Aguada de Pasajeros por un oficial de la Seguridad del Estado. También indicó que le fueron confiscados el teléfono móvil suyo y el de su madre.

“Los dos teléfonos están en depósito”, afirmó, y señaló que su madre acudió este martes a la unidad policial para reclamarlos.

Bárbaro de la Nuez, de 60 años, estuvo recluido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones (UPICO), en el reparto Pueblo Grifo, en Cienfuegos, bajo investigación por la presunta preparación de acciones de sabotaje. Fue arrestado el 22 de abril tras operativos de registro en su vivienda y en la casa de su madre, ambas en el municipio Aguada de Pasajeros.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, durante los 12 días de reclusión fue interrogado por la Seguridad del Estado, la contrainteligencia y la instrucción criminal. “Le estaban imputando que estaba contratando personas para poner letreros e incentivar la desobediencia civil”, explicó.

El caso se vincula a señalamientos realizados por un individuo residente en la misma zona donde vive la familia. Según Juan Alberto de la Nuez, esta persona habría colocado letreros antigubernamentales en varios puntos, incluida una unidad policial, una estación de ferrocarril y un comité militar en la localidad de Cartagena, municipio Rodas.

“Al parecer vincularon la zona de residencia de él con la de nosotros y trató de inculpar a mi hermano diciendo que lo había visitado y que le iba a pagar por esos letreros, lo cual no pudieron comprobar". Existían testigos que ubicaban a su hermano en Aguada de Pasajeros en ese momento.

También afirmó que durante los interrogatorios intentaron relacionarlo con otros hechos, como incendios en zonas de Cartagena, Ranchuelo y Cañaverales, sin que, según su versión, se presentaran pruebas.

Bárbaro de la Nuez es integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y de la organización Naturpaz. Su hermano reiteró que el proceso continúa abierto y que deberá comparecer nuevamente ante las autoridades el jueves.