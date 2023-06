Liberan a tres activistas detenidos en La Habana para impedirles informar sobre propuesta contra la violencia

Los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez, fueron puestos en libertad en horas de la tarde noche del lunes luego de varias horas detenidos por fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según pudo confirmar Martí Noticias.



Efectivos policiales interceptaron a Cuesta Morúa y Benítez cuando se dirigían a la casa de Madrazo Luna, adonde tenían prevista una conferencia de prensa en la que anunciarían una estrategia llamada Shanti frente a “las "violencias institucionales normalizadas por el sistema político".



Cuesta Morúa fue conducido, junto a Benítez, a la estación policial ubicada en la calle Zanja, en Centrohabana, y más tarde trasladado a su residencia de Alamar, en la Habana del Este, donde apostaron una patrulla, presuntamente para que no pudiese salir de su domicilio.

“Yo no entré a mi vivienda y entonces decidieron montarme de nuevo en el carro patrullero y me llevaron para la unidad de Cojímar, donde estuve hasta alrededor de las 5 de la tarde”, dijo Cuesta Morúa.



A esa misma hora, fue excarcelada de la unidad policial de Zanja, María Mercedes Benítez:



“El oficial me dijo que si yo continúo reuniéndome y haciendo campañas subversivas que me va a abrir un proceso por “Instigación a delinquir”.



Ya entrada la noche llegó a su apartamento en el Vedado habanero, Madrazo Luna quien fue detenido en la unidad de la PNR de La Lisa:



Oficiales del Departamento 21 (de la Seguridad del Estado) me advirtieron que de continuar en las actividades en las cuáles estoy involucrado, actividades que tienen que ver con demandas de protestas ciudadanas, podía ser procesado legalmente y que tampoco me iban a levantar la penalidad de la regulación”.

Los medios oficiales no se han pronunciado sobre estas detenciones.



Los tres activistas pretendían informar sobre "Shanti", una estrategia global contra la violencia que respaldan las plataformas opositoras D'Frente, Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y Mesa de Unidad de Acción Democrática.



En un comunicado al que accedió EFE, las organizaciones explicaron que "Cuba se adentra en un vacío de violencias que están dañado a personas, familias, comunidades, grupos y a sectores de la sociedad civil".



El documento alude a las "violencias institucionales normalizadas por el sistema político", y subraya el papel del nuevo Código Penal y la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social.



Estas violencias están siendo "opacadas por los medios de comunicación y mal disimuladas por la retórica de las autoridades", alertaron.



La propuesta plantea la búsqueda de soluciones para problemas como "las desigualdades económicas institucionalizadas", "las violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes" e instaurar una "cultura del respeto y la tolerancia".



Además, buscan “la amnistía y la despenalización del disenso"; "las iniciativas contra la violencia de género"; "la recuperación de la soberanía ciudadana" y "la pacificación de las calles”, entre otros puntos.



“Entre las acciones simbólicas que propone está una ‘marcha naranja’ para el día de los derechos humanos”, apuntó EFE.