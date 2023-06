En paradero desconocido líderes de la oposición cubana

En paradero desconocido se encuentran los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo y María Mercedes Benítez, quienes fueron detenidos hoy en La Habana, dijo a Martí Noticias la activista María Elena Mir Marrero.



Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez fueron arrestados “en la calle”, según Mir Marrero, quien indicó no saber “el lugar donde lo arrestaron ni nada de eso”.



“A María Mercedes se la llevan para (la estación policial de) Zanja y a él (Cuesta Morúa) lo mantienen en la perseguidora y lo dejan en su casa. Estando en su casa, no tiene la llave para entrar y le montan una guardia operativa con la policía y la Seguridad del Estado. Al parecer, esta gente, que ven que no entra a su casa, toman esta acción como una rebeldía”, explicó Mir Marrero.



Todo parece indicar, expone la activista, que “lo toman como una rebeldía, porque me preguntan ‘qué hago afuera’, esto fue lo último que hablé con él, cuando le contesto veo que no me habla; lo llamo, veo el teléfono apagado y ya. El teléfono apagado es que se lo llevaron y en estos momentos no sabemos dónde está. Esto ocurrió a las 11: 18 de la mañana”, subrayó Mir Marrero.

De acuerdo con las declaraciones de la activista habanera, “En estos momentos él (Cuesta Morúa), María Mercedes (Benítez) y (Juan Antonio) Madrazo también. No sabemos nada. Ahora mismo, están en paradero desconocido”, dijo Mir Marrero, señalando que cuesta Morúa “estaba en su casa, porque hasta ahí lo llevaron pero, en estos momentos, se lo volvieron a llevar".



Los tres opositores fueron detenidos tras convocar una conferencia de prensa en la que planeaban anunciar una estrategia “global frente a las violencias política, de género, racializada, institucionalizada y económica en el país”, informó la Agencia EFE.

Según el cable de EFE, emitido tras el primer arresto de los opositores, antes de que fueran declarados en “paradero desconocido”, ellos “trataban de presentar una estrategia de seguridad llamada Shanti, respaldada por las plataformas disidentes D'Frente, Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y Mesa de Unidad de Acción Democrática, según los documentos que hicieron llegar a los medios”.

"Cuba se adentra en un vacío de violencias que están dañado a personas, familias, comunidades, grupos y a sectores de la sociedad civil", alerta el comunicado de prensa, que denuncia que estas violencias están siendo "opacadas por los medios de comunicación y mal disimuladas por la retórica de las autoridades", señaló EFE.



El comunicado hace referencia a las "violencias institucionales normalizadas por el sistema político", en donde recalca el papel del nuevo Código Penal y la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social, apuntó EFE.



La propuesta, considerada por los opositores como un trabajo "ambicioso", plantea la búsqueda de soluciones para problemas como "las desigualdades económicas institucionalizadas", "las violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes" e instaurar una "cultura del respeto y la tolerancia".

Además, buscan “la amnistía y la despenalización del disenso"; "las iniciativas contra la violencia de género"; "la recuperación de la soberanía ciudadana" y "la pacificación de las calles”, entre otros puntos.



“Entre las acciones simbólicas que propone está una ‘marcha naranja’ para el día de los derechos humanos”, concluyó EFE.