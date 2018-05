Liberado el opositor Daniel Llorente.

Daniel Llorente, el opositor cubano que se encontraba recluido en el Hospital Psiquiátrico de La Habana tras su protesta con la bandera estadounidense el primero de mayo de 2017, fue liberado en la tarde de este viernes.

Las autoridades informaron a Llorente que tenía permiso para abandonar el hospital conocido como “Mazorra, en el que llevaba recluido hacía casi un año, dijo Llorente a Martí Noticias.

“Estaba en mi cama cuando vino la enfermera que me atendía y me dijo: ´Acompañame´. Allí me di cuenta que algo pasaba”, detalló. “Estaban los dos oficiales que me atendieron en la Plaza. Me llevaron en un carro particular hasta la esquina de mi casa”.

Llorente agradeció a Radio Martí toda la cobertura y ayuda que recibió durante este tiempo y a las personas que han estado pendiente de su reclutamiento en el Hospital Psiquiátrico.

Daniel Llorente fue el hombre que corrió delante de la marcha anual del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, ondeando una bandera estadounidense, antes de ser controlado y detenido por las autoridades.

Llorente pasó las primeras semanas de su encierro en la prisión de 100 y Aldabó, pero fue rápidamente trasladado al Hospital Psiquiátrico Comandante Dr. Bernabé Ordaz Ducungé, conocido popularmente como Mazorra.

Llorente no forma parte de ningún grupo opositor. The Washington Free Beacon lo declaró en 2017 el "hombre del año", y lo nombró como "El Hombre de la Bandera".