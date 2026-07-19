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Con gritos de “¡Libertad!” y “¡Queremos la luz!, cubanos en la barriada de Lawton, en La Habana, protagonizaron un cacerolazo y prendieron fuegos en la calle la noche de este sábado en medio de otro largo apagón mientras la policía llegó a la zona a intentar reprimir la protesta, según videos publicados en X por la activista cubana Elsa Morejón.

“Protestas en Lawton #Habana #Cuba cacerolazos y gritos de queremos luz y Libertad”, publicó en su cuenta de la red social X, la esposa del exprisionero político y líder opositor, Dr. Oscar Elías Biscet.

Uno de los videos muestra a policías en medio de la calle frente a un grupo de los manifestantes mientras se escucha el sonido de las cacerolas. A uno de los agentes se le ve grabando con un teléfono la zona de la protesta.

“Llegó la policía a la protesta. Lawton #Habana #Cuba”, escribió Morejón en X.

En otro de los videos, se observan al menos dos fuegos prendidos por los manifestantes en medio de la calle, un tipo de protesta que se ha extendido en los últimos tiempos en la isla ante los imparables cortes de electricidad.

Otro audiovisual muestra en una esquina a cerca de una veintena de pobladores tocando cazuelas frente a una de las hogueras encendidas en medio de la calle.

El cacerolazo de la noche de este sábado, en Lawton, ocurrió en medio de reportes de protestas en varias zonas de la capital de la isla en las últimas 24 horas, y justo después de que la más importante termoeléctrica en Cuba, la Antonio Guiteras, volviera a desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional.