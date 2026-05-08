Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
América Latina

Laura Fernández jura como nueva presidenta de Costa Rica

Laura Fernández asume el cargo de presidenta de Costa Rica.
Laura Fernández asume el cargo de presidenta de Costa Rica.

Sumario

  • Fernández prometió impulsar reformas profundas al sistema judicial y a las leyes de seguridad para enfrentar el deterioro de la seguridad pública en Costa Rica.
Getting your Trinity Audio player ready...

Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con promesas de endurecer la lucha contra el crimen organizado y reforzar la alianza estratégica con Estados Unidos.

Fernández, de 39 años y segunda mujer en liderar el país centroamericano, juró el cargo en San José tras imponerse en las elecciones del 1 de febrero para suceder a Rodrigo Chaves

En su primer discurso como mandataria, Fernández prometió impulsar reformas profundas al sistema judicial y a las leyes de seguridad para enfrentar el deterioro de la seguridad pública en Costa Rica.

Asume Laura Fernandez de 39 años, como Presidenta de Costa Rica
Embed
Asume Laura Fernandez de 39 años, como Presidenta de Costa Rica
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:03:00 0:00
Descargar

La presidenta electa ya había adelantado la semana pasada, al presentar a su ministro de Seguridad, Gerald Campos, que emprendería “una guerra sin cuartel, una guerra implacable contra el crimen organizado”.

La ceremonia de investidura contó con una amplia representación estadounidense encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien sostuvo reuniones bilaterales con Fernández y otros altos funcionarios costarricenses.

"Uno de los verdaderos placeres de mi trabajo ha sido representar al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, en tomas de posesión presidenciales en el extranjero. Estoy aquí en San José encabezando la delegación que celebra la vibrante y duradera democracia de Costa Rica... Tuvimos una gran reunión para reafirmar los fuertes lazos entre nuestros países", dijo.

La delegación estadounidense incluyó además a Kristi Noem, enviada especial del programa “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por la administración Trump para reforzar la cooperación regional en materia de seguridad y migración, así como a Michael Kozak, alto funcionario para Asuntos del Hemisferio Occidental.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG