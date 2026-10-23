Las noticias como son

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Posibles soluciones a la crisis energética que atraviesa Cuba y el papel que podría desempeñar la inversión extranjera en la recuperación del sector del combustible y la generación eléctrica. Amado Gil y José Luis Ramos conversan con Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas.

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