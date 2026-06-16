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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Emilio Almaguer, comentan la relación entre la subida vertiginosa del dólar y la supervivencia de la familia cubana. Qué busca el PCC con su pleno extraordinario, y Venezuela deja entrar a una empresa de EEUU para resolver los apagones.

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