Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, comentan sobe el acuerdo de una empresa de Miami con CUPET para el envío de 250 mil barriles de combustible a Cuba. La crisis cierra el curso escolar por adelantado y El4tico envía mensaje desde prisión.
Episodios
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junio 09, 2026
Las noticias como son
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junio 08, 2026
Las noticias como son
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junio 05, 2026
Las noticias como son
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junio 04, 2026
Las noticias como son
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junio 03, 2026
Las noticias como son
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junio 02, 2026
Las noticias como son
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