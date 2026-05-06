Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con Reinaldo Escobar y el abogado de Cubalex Raudiel Peña Barrios, analizan las nuevas leyes migratorias del gobierno cubano que tratan de estimular la inversión a través de la oficialización de la nueva categoría de cubanos inversores con residencia en el extranjero.
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mayo 05, 2026
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mayo 04, 2026
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mayo 01, 2026
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abril 30, 2026
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