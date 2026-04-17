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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Omar López Montenegro, comentan la actualidad cubana, marcada por declaraciones de Mariela Castro que dice su padre está al tanto de las conversaciones con EEUU y por otro lado el régimen se queja de que lo culpen por el colapso económico.

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