Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Omar López Montenegro, comentan la actualidad cubana, marcada por declaraciones de Mariela Castro que dice su padre está al tanto de las conversaciones con EEUU y por otro lado el régimen se queja de que lo culpen por el colapso económico.
Episodios
-
abril 16, 2026
Las noticias como son
-
abril 15, 2026
Las noticias como son
-
abril 14, 2026
Las noticias como son
-
abril 13, 2026
Las noticias como son
-
abril 09, 2026
LAS NOTICIAS COMO SON
-
abril 08, 2026
LAS NOTICIAS COMO SON
Foro