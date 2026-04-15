Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Reinaldo Escobar periodista de 14 Y Medio y Sebastián Arcos Cazabón, director del Instituto de Estudios Cubanos de FIU, comentan el informe que el gobierno de EEUU envió al congreso sobre la vinculación de Cuba en la guerra de Rusia contra Ucrania.
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