Las noticias como son

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos en Tertulia con Luz Escobar, en Madrid y Dimas Castellanos, en La Habana, comentan los planes de la Asamblea del Poder Popular que discute una ley de propiedad de la tierra. Se rompió otro record de déficit eléctrico y Jamaica dice No al contrato de los médicos.

