Las Noticias Como Son
Trump espera una toma "amistosa y controlada" de Cuba, la ONU pide una excepción humanitaria en Cuba, los cubanos sólo piensan en sobrevivir y suben las exportaciones de USA a Cuba. Temas que traen Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Emilio Almaguer y Omar López Montenegro
Episodios
-
febrero 25, 2026
Las noticias como soon
-
febrero 24, 2026
Las noticias como son
-
febrero 23, 2026
Las noticias como son
-
febrero 20, 2026
Las noticias como son
-
febrero 19, 2026
Las Noticias Como Son
-
febrero 12, 2026
Las noticias como son
Foro