Las noticias como son

Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Emilio Almaguer y Omar López Montenegro, comentan la actualización de las regulaciones para el envió de combustible al sector privado en Cuba. También, se van de Honduras los médicos cubanos y ya la CEN reconectó, pero no llegó la luz

