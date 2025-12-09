Las noticias como son

Enlaces de accesibilidad

Hoy, José Luis Ramos y Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar, en La Habana, abordan las dos noticias más importantes del día: La entrega del premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado y la ya acostumbrada represión del gobierno cubano en el día mundial de los Derechos Humanos

