Cambios inminentes en controles migratorios de la Unión Europea

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La Unión Europea pondrá en marcha el 10 de abril de 2026 el pleno funcionamiento del Sistema de Entradas y Salidas (EES), uno de los cambios más importantes en el control de fronteras en las últimas décadas.

Este sistema digital reemplazará los sellos tradicionales de los pasaportes por un registro biométrico automático de las entradas, salidas y posibles denegaciones de entrada para viajeros de terceros países que permanezcan hasta 90 días en un período de 180 días.

El EES funcionará en los 29 países del espacio Schengen, que incluyen los 27 países de la Unión Europea más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.

En la primera entrada se tomarán los datos del pasaporte, huellas dactilares de cuatro dedos (excepto para niños menores de 12 años) y una fotografía facial. En los viajes siguientes bastará con una verificación facial rápida.

El sistema busca reforzar la seguridad, detectar fraudes de identidad, controlar con precisión el límite de 90 días en 180 y evitar sobreestancias, además de modernizar y agilizar los controles fronterizos. El EES no afecta a los ciudadanos de la Unión Europea ni a los residentes de larga duración.

La mayoría de ciudadanos de Estados Unidos y Latinoamérica viajan a Europa sin visado. En su primer viaje después del 10 de abril de 2026 deberán registrarse en persona en la frontera, un proceso que puede añadir entre uno y dos minutos por persona, o más en momentos de alta afluencia.

Una vez creado el perfil, los controles posteriores serán más rápidos gracias a la verificación facial automática. El sistema calculará el tiempo de estancia y detectará cualquier sobreestancia, lo que puede ocasionar multas, prohibiciones de entrada futuras o complicaciones en solicitudes de visado.

Durante las primeras semanas y meses se esperan colas más largas en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos con alto volumen de viajeros no comunitarios, por lo que se recomienda llegar con mayor antelación.

Los viajeros deben llevar un pasaporte biométrico válido, tener en cuenta que no existe pre-registro online y verificar siempre el tiempo exacto de estancia restante antes de cada viaje. La información actualizada está disponible en el sitio oficial travel-europe.europa.eu.

A finales de 2026 entrará en vigor el ETIAS, una autorización electrónica previa similar al ESTA de Estados Unidos que costará unos 7 euros y se tramitará online.

El EES marca el fin de los sellos en el pasaporte y el inicio de un control fronterizo más moderno y digital.

Aunque en los primeros meses puede haber retrasos, a medio plazo el sistema promete agilizar los viajes para quienes cumplan las reglas.