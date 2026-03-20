Contrasta ayuda española a Ucrania con asistencia humanitaria a Cuba

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en Madrid con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, comprometiendo una ayuda multimillonaria para la guerra con Rusia que no tiene comparación y contrasta con el reciente compromiso de Moncloa de ayuda humanitaria a Cuba.



El mandatario español le expresó su intención de destinar 1.000 millones de euros (unos 1.080 millones de dólares) en apoyo militar a Ucrania y le reiteró el compromiso de España con la soberanía e integridad territorial de Ucrania además de destacar la importancia de mantener la ayuda internacional. También abordaron la situación en el frente, las necesidades de reconstrucción y el respaldo a Ucrania en su proceso de acercamiento a la Unión Europea.

Sánchez añadió que esa ayuda se articulará "trabajando juntos e impulsando la coproducción en el ámbito de la defensa industrial". Con ese objetivo, se han firmado varios acuerdos, tanto entre los Ministerios de Defensa de los dos países como entre diferentes empresas del sector, para la cooperación en fabricación de misiles y sistemas de guiado de municiones.



Con este nuevo anuncio, entre 2022 y 2026, el Gobierno español informó que habrá dedicado 3.795 millones de euros en ayuda militar a Ucrania .



La cuantía de la ayuda anunciada a Ucrania contrasta con el reciente compromiso del Gobierno español de ayuda humanitaria a Cuba el pasado mes de febrero.



En esa ocasión el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvo un encuentro con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, comprometiéndose el envío de un millón de euros (1,1 millones de dólares) en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad y un segundo paquete que incluye 1.000 kits de alimentos, productos de higiene y entre 15 y 20 placas fotovoltaicas para apoyar servicios básicos.



Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), los kits se comprarán en pequeñas cooperativas locales cubanas, con la idea de apoyar también la economía interna de la isla.



Las diferencias de los fondos destinados a Ucrania y a Cuba ha provocado numerosos comentarios críticos en diversos medios periodísticos, como por ejemplo el Diario Socialista, que destaca cómo "Sánchez destina 862 veces más fondos a Ucrania que a Cuba".



Sobre esta ayuda, el presidente de Prisioners Defenders, Javier Larrondo, expresó la gran diferencia que hay entre el caso de Ucrania, que vive los efectos de una invasión por parte de Rusia, y Cuba, que ha sido destruida por su propio gobierno.

Larrondo indicó a Martí Noticias que la ayuda humanitaria a Cuba debe ser a través de instituciones no gubernamentales, porque de ser así, terminan beneficiando al propio régimen y no al pueblo cubano.