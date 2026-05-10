La Torah. Los cinco libros de Mose. Autor: Moisés.

Getting your Trinity Audio player ready...

Más que un libro, la Torá es una columna vertebral cultural y religiosa que ha modelado la vida judía durante milenios y ha influido en buena parte del imaginario occidental. Sus cinco libros —atribuidos tradicionalmente a Moisés— combinan grandes relatos fundacionales con un cuerpo de leyes que, todavía hoy, se estudia, se debate y se lee en público cada semana en sinagogas de todo el mundo.

En el judaísmo, cada uno de los cinco libros recibe un nombre tomado de sus primeras palabras en hebreo. En español suelen usarse los títulos clásicos de la tradición grecolatina. Este es el mapa básico.

Génesis:(Bereshi,"En el principio"): creación, patriarcas y orígenes de Israel. Éxodo:(Shemot,"Nombres"): salida de Egipto, alianza del Sinaí y entrega de la ley. Levítico:(Vayikrá,"Y llamó"): normas sacerdotales, pureza, sacrificios y santidad. Números:(Bamidbar,"En el desierto"): travesía por el desierto, censos y conflictos comunitarios. Deuteronomio:(Devarim,"Palabras"): discursos finales de Moisés, recapitulación de la ley y exhortación ética.

Quien se asome a la Torá se encuentra con una pregunta de fondo: ¿cómo se construye una comunidad? La respuesta llega a través de relatos y mandamientos que giran, una y otra vez, alrededor de algunos ejes:

. Creación y responsabilidad humana: el mundo como don, y la vida humana como tarea ética.

. Alianza: promesas a los patriarcas y pacto del Sinaí, que define identidad y compromiso.

. Ley y justicia: mandamientos que ordenan la vida comunitaria (culto, economía, familia, cuidado del vulnerable).

. Memoria y liberación: la salida de Egipto como paradigma de libertad y fundamento de la empatía social (“recuerda que fuiste esclavo”).

. Santidad: llamada a vivir con coherencia moral y ritual, llevando lo sagrado a lo cotidiano.

. Tierra y exilio: la tierra como horizonte de vida colectiva y el riesgo permanente de perderla por la injusticia.

La lectura sorprende por su mezcla: un capítulo puede contar una huida, una discusión familiar o una travesía por el desierto; el siguiente puede detallar normas sobre justicia social, vida ritual o calendario. Esa alternancia —relato y ley— es parte del mensaje: la identidad se narra, pero también se practica.

. Genealogías y listas, que ordenan memoria e identidad.

. Códigos legales (por ejemplo, normas sociales y religiosas), que buscan una comunidad justa.

. Discursos (especialmente en Deuteronomio), con tono pedagógico y exhortativo.

. Rituales y calendario, que marcan tiempos de recuerdo y celebración.

Para el judaísmo, la Torá no se agota en la lectura: se interpreta. A la Torá escrita se le suma una tradición de explicación y aplicación —la llamada “Torá oral”— que intenta responder a una cuestión muy contemporánea: qué hacer con un texto antiguo cuando la realidad cambia.

En ese diálogo permanente se apoyan obras rabínicas como la Mishná y el Talmud, donde el debate es parte del método. El resultado es una cultura de estudio que convierte la pregunta —más que la respuesta rápida— en una forma de fidelidad al texto.

En la sinagoga, la Torá se lee en voz alta siguiendo un ciclo anual dividido en secciones semanales (parashot). El gesto tiene algo de archivo y de actualidad: una historia antigua vuelve a ponerse sobre la mesa, y cada generación la relee a la luz de sus dilemas. En el calendario, Shavuot recuerda la entrega de la ley en el Sinaí y subraya esa continuidad.

El alcance de la Torá va más allá del judaísmo. En el cristianismo, estos libros abren el Antiguo Testamento y han nutrido teología, arte y lenguaje moral. En el islam, muchas figuras y episodios —de Adán a Moisés— reaparecen en el Corán con matices propios. Y en la cultura laica, sus relatos y mandatos han inspirado literatura y música, además de debates sobre ley, justicia, libertad y dignidad humana.

En un contexto religioso, “Torá” puede significar tanto los cinco libros como, en sentido amplio, toda la enseñanza transmitida e interpretada. En estudios bíblicos se suele decir “Pentateuco” para referirse específicamente a esos cinco textos. Y como ocurre con cualquier obra antigua, las traducciones —más literales o más modernas— influyen en el tono y en algunos matices.

En tiempos de debates sobre identidad, normas y convivencia, la Torá vuelve a escena por una razón simple: propone que la libertad no es sólo un acontecimiento —salir de Egipto—, sino una disciplina —cómo se vive después—. Ese cruce entre memoria y responsabilidad explica que, miles de años más tarde, estos textos sigan generando lectura pública, discusión y reinterpretación.