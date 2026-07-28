La "Tierra deforme": el impactante mapa que revela cómo nos atrae la gravedad

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha vuelto a encender las redes sociales con la publicación de una imagen que desafía nuestra percepción del planeta.

Lejos de la canica azul y perfecta a la que estamos acostumbrados, este nuevo modelo 3D muestra una Tierra rugosa e irregular que muchos han comparado con una patata. Sin embargo, no se trata de una deformación física de la superficie terrestre, sino de una representación matemática de las variaciones de la gravedad en todo el globo: un geoide.

El concepto no es del todo nuevo. El diseño original de este tipo de mapas tridimensionales nació en 2011, cuando el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) presentó la famosa "Patata de Potsdam", elaborada con datos de los satélites GRACE y GOCE.

La versión actual, publicada en junio, eleva la precisión a otro nivel. Utilizando el modelo de gravedad GOCO06s, los científicos combinaron 15 años de observaciones continuas de 19 satélites distintos.

¿Por qué la gravedad cambia según dónde estés?

El modelo ilustra visualmente los puntos donde la fuerza de gravedad es sutilmente más fuerte o más débil. Esto se debe a dos factores principales: nuestro planeta no es una esfera perfecta (está achatado en los polos) y su interior no es homogéneo. La masa de rocas, magma y agua está distribuida de forma irregular.

Las cordilleras montañosas, por ejemplo, acumulan una enorme cantidad de masa y ejercen una mayor atracción gravitatoria en comparación con las profundas cuencas oceánicas. Además, la topografía juega un papel crucial: a mayor altitud, la distancia al centro de la Tierra aumenta, lo que reduce ligeramente la fuerza de gravedad.

El mapa actual también refleja fenómenos dinámicos que alteran esta distribución de masa a lo largo del tiempo, como el derretimiento de los grandes glaciares o el movimiento de las corrientes oceánicas masivas.

Los extremos del mapa gravitacional

Para entender la escala de este fenómeno, basta con mirar los dos extremos más fascinantes del planeta:

El punto con menos gravedad en la superficie: Se encuentra en la cumbre del Nevado Huascarán, en Perú . Al combinar una altitud impresionante de 6,768 metros con su proximidad al ecuador (donde el planeta es más abultado y, por ende, estamos más lejos del centro de la Tierra), este pico andino es el lugar donde los humanos pesamos un fragmento menos.

Se encuentra en la cumbre del . Al combinar una altitud impresionante de 6,768 metros con su proximidad al ecuador (donde el planeta es más abultado y, por ende, estamos más lejos del centro de la Tierra), este pico andino es el lugar donde los humanos pesamos un fragmento menos. El "Agujero Gravitacional" del Océano Índico: En contraste, existe una gigantesca anomalía de 3 millones de kilómetros cuadrados en el Océano Índico. En esta región, el manto terrestre es notablemente menos denso (lo que genera un déficit de masa). Al haber menos atracción gravitatoria, el agua no es retenida con la misma fuerza, provocando que el nivel del mar esté "hundido" unos 105 metros por debajo del promedio global.





En definitiva, la Tierra no ha cambiado de forma ni se ha deformado como sugiere a primera vista este impactante modelo 3D. Lo que la NASA nos ha recordado es que la gravedad, una de las fuerzas más invisibles y fundamentales del universo, moldea nuestro mundo de maneras mucho más complejas y fascinantes de lo que el ojo humano puede ver.