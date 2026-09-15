La temporada entra en 12 días de frenética lucha antes de los playoffs

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A 12 días para el final de la temporada, ya cuatro equipos aseguraron sus boletos a los playoffs, mientras que una docena de franquicias ya empieza a planificar las vacaciones, sin opción alguna de jugar pelota en octubre.

Los Rays de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York, por la Liga Americana, y los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Angeles, por la Nacional, ya oficializaron su entrada a la postemporada.

Para los Bravos de Atlanta y los Medias Rojas de Boston, la clasificación es una cuestión de tiempo, mientras que la lucha por los otros seis cupos disponibles, camino a la Serie Mundial, se reduce a los Filis de Filadelfia, los Cachorros de Chicago, los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, por el viejo circuito, y los Medias Blancas de Chicago, los Astros de Houston, los Guardianes de Cleveland, los Azulejos de Toronto y los Rangers de Texas, por la Americana.

En el joven circuito, aun cuando los Medias Blancas y los Astros lideran las divisiones central y Oeste, respectivamente, no tienen garantizada su presencia en los playoffs.

Después de los juegos del lunes 14 de septiembre, Chicago (77-73) aventaja por 1.5 a Cleveland (76-75), con dos partidos pendientes entre ambos.

Luego, a los Medias Blancas les restarían tres series ante equipos eliminados, los Tigres de Detroit (71-79), los Reales de Kansas City (66-84) y los Rockies de Colorado (55-95).

Los Guardianes cierran ante los eliminados Atléticos (61-89) y Reales, con una serie intercalada ante Boston (82-68).

Houston (75-75) tiene 12 choques pendientes, tres con Kansas City, tres con los Bravos (88-63), tres ante los Marineros de Seattle (70-81) y cuatro contra los Atléticos.

Toronto (75-76) busca convertirse en el cuarto equipo de la división Este en avanzar a los playoffs, junto a los Rays, los Yankees y los Medias Rojas.

A los Azulejos le quedan dos encuentros con los Tigres, una serie de tres crucial con los Rangers (74-76), tres ante los Orioles de Baltimore (73-78) y cierran con tres frente a los Rojos de Cincinnati (70-80).

Texas, por su parte, tiene el cierre más complicado, pues además de su serie con Toronto, tiene antes tres choques con Boston, mientras que los últimos seis juegos de la campaña serán ante los Mets de Nueva York (69-81) y los Mellizos de Minnesota (70-80).

En la Nacional, Chicago y Filadelfia tienen casi en el bolsillo dos de los tres comodines, pero casi...

Los Cachorros, dueños por ahora del primer wildcard, tienen un final realmente duro, con dos juegos ante Atlanta, tres contra Cincinnati y otros tantos ante los Marlins de Miami (74-77), antes de terminar con tres Boston.

Los Filis, todavía con chance de alcanzar a los Bravos en el liderazgo divisional, la tienen también complicada.

Primero vienen dos series de tres juegos cada una con los Mets y los Nacionales de Washington (70-81), pero acaban con tres ante los Cerveceros (93-57) y los Rays (90-59), los dos equipos con mejor récord en todas las Grandes Ligas.

El tercer comodín debe dilucidarse entre los Padres y los Diamondbacks, separados por dos juegos y medio, con ventaja temporal para San Diego. Para añadirle más drama a esta lucha, los dos equipos terminan enfrentándose entre sí.

Pero antes, Arizona tiene pendientes tres partidos con Miami, tres con los Yankees y tres con Colorado.

San Diego, en tanto, se medirá tres veces a los rockies, tres a los Marlins, y tres a los Dodgers (91-59), antes de su serie con los Dbacks.

Se vienen 12 días de frenesí, donde cada victoria o derrota vale otro o pesa más que un piano.