La Habana da tintes políticos a "Artes de Cuba" y el Kennedy Center hace silencio

Las autoridades del Kennedy Center, sede del Festival “Artes de Cuba” en Washington, no respondieron sobre declaraciones del viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, quien calificó ese evento cultural de reacción del pueblo estadounidense al embargo y al “incremento de la agresividad hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano”.

Según Rojas, el festival expresa “el enorme interés” del pueblo de Estados Unidos en enfrentar “el recrudecimiento del bloqueo”.

“La cultura es una embajadora de la paz, tan importante para los pueblos”, dijo el viceministro cubano el viernes 11 de mayo en el programa Mesa Redonda. “Y que expresa el enorme interés del pueblo cubano y del pueblo de los Estados Unidos de vivir en paz, de enfrentar situaciones como el recrudecimiento del bloqueo, como el incremento de la agresividad hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano”.

Cuatro de las personas identificadas como agentes de relaciones públicas del Kennedy Center en su sitio de internet, entre ellas la vicepresidenta, Eileen Andrews, no respondieron mensajes de correo electrónico enviados el lunes y el miércoles, ni tampoco mensajes de voz dejados a tres de ellos el miércoles en sus buzones telefónicos.

Alicia Adams, vicepresidenta de Programación Internacional y Danza del Kennedy Center y curadora del Festival “Artes de Cuba”, le dijo a la agencia AP que “ni el gobierno cubano ni el gobierno estadounidense nos dictaron quienes tenían que ser los artistas”.

Entre las preguntas que no respondió el Kennedy Center había una dirigida específicamente a Adams: ¿cuál fue el criterio de selección para excluir del festival a figuras como Gloria Estefan, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, Willy Chirino y Amaury Gutiérrez?

En diciembre pasado, Gloria Estefan se convirtió en la primera cubanoamericana reconocida en una gala de los “Kennedy Center Honors” junto a Lionel Ritchie y otros tres artistas.

Hoy 18 de mayo sale al mercado el disco de Sandoval Ultimate Duets, con la colaboración de Ariana Grande, Pharrell Williams, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, la ex integrante del grupo Abba Frida, y una grabación de Celia Cruz.

Hace una semana, en plena gira de promoción del disco, Sandoval le dijo al diario La Opinión de Los Angeles que los organizadores del festival en el Kennedy Center cometieron “un error garrafal”.

“Me siento dolido porque en ningún momento ni siquiera me mencionaron eso, ni me invitaron, me dejaron fuera completamente…”, declaró el trompetista. “¿Están Gloria Estefan, Willy Chirino, Paquito D’Rivera, toda esa gente? ¿No? ¿Entonces quién está organizando eso, el Partido Comunista o qué?”

Desde Cuba, el periodista independiente Luis Cino Alvarez escribió para el sitio de noticias Cubanet la columna “Festival cubano en Washington: una victoria más del castrismo”.

“¿Qué casualidad que entre los más de 250 elegidos por Adams —vamos a creer que fue ella y sólo ella la que hizo la selección—, de los artistas de la isla no haya independientes (sólo la compañía de danza Mal Paso, si es cierto que no recibe subvención estatal)”, escribe Cino Alvarez, “y mucho menos alguno de los escritores, cineastas, pintores y otros artistas censurados y condenados al ostracismo, como los artistas de la plástica que ahora mismo, hostigados por la Seguridad del Estado, celebran una Bienal alternativa en La Habana”.

Por lo pronto, el régimen cubano gana otra batalla propagandística, asegura el periodista.

“Con tantos buenos artistas en el Kennedy Center, la mayoría “formados en las escuelas de arte creadas por el gobierno revolucionario”, como insisten en destacar, cualquiera pensaría que la cultura oficial en Cuba es una maravilla, otro “logro de la revolución”, añade Cino Alvarez. “Precisamente ese, y no tanto tender puentes entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, es el objetivo de este festival de arte cubano”.